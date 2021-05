Nädala plaat ⟩ Z-generatsioon teeb jälle häält

Villemdrillem (kodanikunimega Villem Reimann) on kahtlemata üks nendest noortest ja huvitavatest uue põlvkonna artistidest, kelle tegemistel tasub silma ja kõrva peal hoida. Muidugi on omalaadne tendents, et seni pelgalt digitaalsetele singlitele keskendunud artistid on oma loomingut riburada pidi välja andnud füüsilisel kujul. Uue põlvkonna kõneisikud ja hitipisikud Pluuto, nublu, Väike PD ja Pitsa näiteks on tulnud kõik välja igati toredate albumitega.