Juurikas. Jüri Ratas tulnukate poolt röövitud

Tellijale

Mureliku kodaniku arvates on täiesti ilmne, et praegu Eestis tegutsev «Jüri Ratas» on hoopis biorobot või maskeeritud tulnukas, keda marslased püüavad presidendiks suruda. Presidendina ei hakka biorobot mitte ainult kaevama auke ja värvima planke, vaid võib teha midagi hoopis muud… Näiteks levitada homoagendat!

Läks mööda vaid mõni päev ja minuga võttis ühendust teine murelik kodanik, minu hea tuttav. Ka temal oli veendumus, et Jüri Ratas on röövitud – kuid mitte tulnukate poolt. Tema sõnul on Jüri Ratase röövinud Reformierakonna eribrigaad ja Ratast hoitakse vangis Siim Kallasele kuuluvas salabaasis kusagil Võrumaal.

Fotode kohta ütles ta, et ühel pildil on Jüri Ratas kaevamas maa sisse auku, kuhu Siim Kallas kavatseb matta 10 miljonit dollarit. Teistel piltidel olevat selgelt näha, kuidas Jüri Ratas on pandud ehitama tihedat planku, et sedasama auku pilkude eest varjata.