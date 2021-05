Haus Galerii kevadoksjonil tehti ajalugu

Kohe peale laupäevõhtust oksjoni oli Haus Galerii juhataja Piia Ausman rõõmsas hämmingus. Kõige rohkem üllatanud teda «ikkagi see, et osteti ära praktiliselt kõik tööd ja osteti ära hinnatõusudega. Seda ei ole olnud terve [Eesti] kunstioksjonite ajaloo jooksul mitte kusagil». Ausman pani oksjonite tulemuse konteksti: «Hea tulemus oksjonil on see, kui kolmandik jääb müümata. Praegu on nii, et ka klientide jaoks oli see üllatav, et kõik hinnad praktiliselt tõusid.»