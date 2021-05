Löö oma telekas puruks!

Saates «Koroonastressi viharavi» osalesid inimesed, kes pandi koroona-aasta jooksul kuhjunud stressi ja pinged välja elama asju lõhkudes. Kandideeris väidetavalt sadu inimesi. Pean arvama, et ilmselt ongi olemas palju inimesi, kelle elutoanurgas mängib igapäevaselt mõni Eesti telekanal ja nad on nähtust niivõrd vaimustunud, et soovivad ise ka sellesse pääseda.

Liiv valis välja kuus inimest, kellest lootis midagi eriti mahlakat välja pigistada. Ühine nimetaja paistab siin olema lihtne, end austusväärne amet, mitte kuigi kõrge akadeemiline tase ning eneseväljendusoskus. Ilmselt näeb Liiv niisugusena oma saate vaatajaskonda ning — mis on selles kontekstis väga oluline — näeb, et neid on hõlpus mõjutada.

Saade eeldas, et osaliste vaimne tervis ei ole just parimas korras. Neid nimetati «patsientideks» ning toimuvat «raviks». Niisiis tehti haigetest inimestest kahetunnine telemeelelahutus. Tehnika oli järgmine: niigi hapras hingelises seisus saateosalistega sõbruneda, nende mured ära kuulata, seejärel nad afektiseisundisse viia ja asju lõhkuma panna. Selle ajal tuleb katsealust pidevalt tagant utsitada ja provotseerida, nii et nad raske füüsilise tegevuse tõttu vallanduvate hormoonide toimel veel emotsionaalsemaks muuta ning neid lahvatavaid tundeid suures plaanis näidata. Ning eriti hea, kui õnnestub osaliselt seejärel mõni isiklik saladus ilmarahva ette meelitada.

Vähemalt ühel korral läks Liivi plaan ka 100-prostendiliselt täppi. Kui üldiselt võib end niisuguste piinlike tõsielusaadete osaliste puhul lohutada sellega, et ise nad sinna ronisid ja on kogu järgneva meedia ning kommentaatorite ilkumise justkui ära teeninud, siis siin läks Liiv vist veidi liiale. Või tõsieluTV moraalinormide järgi hoopis kukkus läbi, vaid paar katsealust suutis ta nutma panna. Aga striimer Luik tõmbas saatejuhi enda osavalt haneks.

Tegevust kommenteerisid mingist kummaliselt kajavast toast «eksperdid»: valvepsühholoog Voldemar Kolga, «teaduspõhist maailmavaadet pooldav» kaardimoor Kirsti Timmer, «Eesti ilusüstide kuninganna» Marju Karin ja jazzmuusik Reigo Ahven. Enamasti piirdus see triviaalsuste ja köögilauapsühholoogia lendlausete pildumisega. Seda kaadrit arvestades tavapärane tase, kolm kahe miinusega.

Lõhkumine käis hoogsate vägisõnade saatel. Kui täiesti probleemivabalt lendasid «fakk», «bljääd», «perse», «pohhui», siis tekkis paheline uudishimu teada, mis väljendid olid veel need, mida isegi TV3 pidas vajalikuks tsensuuripiiksudega katta. Mitte ainult katma, vaid üleni välja lõikama oleks pidanud Taavi Libe meenutused koroona-aja algusest ja kestusest. Midagi sisulist need ei andnud, paisutasid niigi lohiseva saate lihtsalt kahetunniseks. Parima töö tegi selle saate võttegrupp; kogu see märatsemine võeti üles mitme kaameraga huvitavate nurkade alt ning monteeriti ilusti ja efektselt.

2019. aastal linastunud Urmas E Liivi õudusfilmi «Kiirtee põrgusse» nimetasin siis aasta üheks kõige tähelepanuväärsemaks filmiks. Põhjus: kui Eestis saab teha niisuguseid trashiga piirnevaid žanrifilme, siis tähendab, et meil on tugev ja elujõuline filmikultuur. Selle saate põhjal ei saa sama öelda Eesti omamaise teletoodangu kohta.

Olen veendunud, et Liiv on võimeline palju enamaks! Selleski saates ei piiranud teda mitte moraali-, vaid rahapuudus. Usun, et võimaluse korral oleks ta andnud lõhkumiseks odava fajansi asemele Mingi dünastia vaase, trükipiltide asemel impressionistide maale ja õnnetu Krasnõi Oktjabri klaveri asemel päris Steinway. Vat kus siis oleks ikka saanud võimsa telesõu!