Draakoni galeriis tuleb Veiko Klemmeri isiknäitus

Veiko Klemmer: «Ühelt poolt on teoste loomise eesmärk olnud protsess ise. Täpsemalt katsed ruumi pingestamise ja terava meeleseisundi stimuleerimisega, kus kujutis hõljub pildi ja kujutluspildi vahel. Teiselt poolt on neisse kindlasti talletunud mõned zeitgeist’is hõljuvad motiivid ja ideed. Tühjusest ei sünni midagi. Samas puudub piltide vaatajatele sõnadeks tõlkimisel üldiselt mõte, sest abstraktsioonidele võib igasuguseid tähendusi omistada. See on osa kunsti vaba mängu võlust, milles osalemiseks on õnneks vaja midagi enamat kui traditsioonid, lehm või pangakonto suurus. Teosed on esitatud ilma pealkirjadeta. Tahtmise korral võib neid õrnalt katsuda.»