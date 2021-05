NÄDALA PLAAT ⟩ Lauljatar ei laula ainsatki nooti

Marianne Faithfull/Warren Ellis, «She Walks In Beauty». FOTO: Plaadi Kaas

Albumi «She Walks in Beauty» salvestus oli just alanud, kuid saabus koroonapandeemia esimene laine ja Marianne Faithfull jäi haigeks. Nii raskelt, et jõudis intensiivpalatisse välja ning ega arstid suurt lootust ei andnud. Vintske proua tuli sellest välja, kuid tüsistused pole tänaseni möödas.