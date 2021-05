Marianne Faithfulli plaadi «Broken English» (1979) kaas on üks ilusamaid, mida tean. Lihtne, minimalistlik, kõik on seal olemas: nägu, külm sinine valgus, neoonroosa sigaretiots. Fotograafiks Dennis Morris. Mul tekib tahtmine see kaas ära süüa. Plaat on samuti igati oma kaant väärt.