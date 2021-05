Eesti Filharmoonia Kammerkoori uueks peadirigent sai Tõnu Kaljuste

Tõnu Kaljuste asutas Eesti Filharmoonia Kammerkoori (EFK) 1981. aastal kammerkoori Ellerhein lauljate baasil. Ta oli selle kunstiline juht ja peadirigent 20 aastat, mille jooksul kujundas lauljatest kõrgetasemelise isikupärase, unikaalse kõlaga koori, kes on aastakümneid olnud hinnatud Eesti esindaja rahvusvahelises muusikaelus. Kaljuste naaseb koori juurde taas peadirigendina pärast 20-aastast pausi tähendusrikkal 2021/2022 hooajal, mil EFK tähistab oma 40. sünnipäeva.

Tõnu Kaljuste ütles, et soovib tuua EFK kontserdikavadesse värskust. «Tahan esitada väärt repertuaari, mis jääb ajas kestma.» Olles nii Eesti Filharmoonia Kammerkoori kui Tallinna Kammerorkestri kunstiline juht plaanib Kaljuste mitmeid kontserte koori ja orkestriga koos. «Kuid loomulikult on palju head vokaal- ja instrumentaalmuusikat, mida esitame kollektiividega ka eraldi,» kinnitab Kaljuste.

EFK juhatuse liige Esper Linnamägi ütleb, et koori loojana on Tõnu Kaljuste läbi aegade hoolitsenud selle arengu eest, ka perioodil, mil ta ise peadirigendi rollis ei olnud. «Kammerkoori kunstiliseks juhiks tulles aitavad tema suured kogemused ning selge visioon pöörata Eesti muusikakultuuris taas uue lehekülje.»

Vahepealsel perioodil juhatasid EFKd peadirigentidena Paul Hillier (2001–2007), Daniel Reuss (2008–2013) ja Kaspars Putniņš (2014–2021).

Tõnu Kaljuste on Eesti professionaalse koorikultuuri alusepanijaid ning Eesti kui kõrgetasemelise muusikariigi kuvandi üks loojaist maailmas. Tema eestvedamisel said alguse mitu muusikaajalugu kujundavat koostööd heliloojate Veljo Tormise ja Arvo Pärdiga, kelle loomingut on ta tutvustanud paljudes maailma paikades, koos Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestriga näiteks sellistes mainekates saalides, nagu New Yorgi Carnegie Hall, Washingtoni Kennedy Keskus, Sydney Ooperimaja, Pariisi Filharmoonia, Berliini Kontserdimaja jm. Ajalukku minev saavutus on 2014 Grammy-võit parima kooriesituse kategoorias Arvo Pärdi teose «Aadama itk» eest.

Tema salvestisi on korduvalt esitatud Grammy plaadiauhindade nominendiks ning need on võitnud mitmeid teisi auhindu: Cannes Classical Award (1999), Diapason d’Or (2000), Edison Musical Award (2000), Classic BRIT Award (2003). Kaljuste on teinud koostööd plaadistusstuudiotega ECM Records, Virgin Classic, BIS ja Caprice Records.

Ta on ka Tallinna Kammerorkestri asutaja (1993) ning alates 2019. aasta sügisest taas selle peadirigent ja kunstiline juht. Aastatel 2010–2020 oli ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor ja dirigeerimisosakonna juhataja. Kaljuste on olnud veel Rootsi Raadio koori ja Madalmaade kammerkoori peadirigent. Alates 2004. aastast on Kaljuste tema enda asutatud projektiteatri Nargen Opera kunstiline juht. Tema eestvedamisel on 2006. aastast toimunud Nargenfestival.

Tõnu Kaljuste ja Eesti Filharmoonia Kammerkoori kontsert „Eesti kalendrilaulud“ festivalil «Tormise tuules»:

7. augustil kell 19 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saalis Tallinnas ja

8. augustil kell 18 Pärimusmuusika aidas Viljandis.