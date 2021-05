PM Nädal ⟩ «Ega kiskjad ei lähegi teineteist nuuskima»

Tellijale

Kell on 4.55. «Kas need on kõik lüpsjad siin?» küsib Jaan Tätte imestusega hääles, viidates ebatavaliselt varasele tunnile. Istun, sülearvuti põlvedel ja tass kummeliteed kõrval, oma koidukumast üle ujutatud aknaorvas. Kuid tunnen end olevat mere ääres, Vilsandil. Mis imeaine see on, mis mõne ekraani vahendusel toimuva sündmuse ellu äratab, teised aga eemalolevaks ja kõnevõimetuks kahandab? Siirus? Energia? Praegu on täpselt seesama tunne nagu «Mary Poppinsi» raamatus, kus saab pildi sisse minna. Ja selleks pole vaja teab mis fantaasiat ega vaimujõudu – siuhti on kaks muusikut mind juba ekraani kaudu enda seltsi tõmmanud. Istuvad tuulisel Vilsandi rannal Jaani lemmikpingi peal, mängivad kordamööda kitarri, räägivad ette kokku leppimata lugusid, laulavad hingeminevaid laule.

Silveri sametine tämber ja Jaani kergelt karune bassihääl saavad sõna kordamööda. Mõtlen tahtmatult, et need kaks kõlaks mõnusasti kokku, ning lisaloos leiab see ka kinnitust.

Päike ronib laisalt ja romantiliselt tasahaaval merest välja, maalides vaiksele veele pika kuldselt sillerdava triibu. Tunnen isegi, kuidas tuul puhub.

Vaata järele siit:

Hommikuüminad Silver Sepaga

Mis tunne on ärgata koos päikesetõusu, looduse ja muusikaga? Igaüks saab seda omal nahal kogeda. Iga neljapäeva hommikul kuni jaanipäevani välja tervitab Silver Sepp meid mõnest kaunist Eestimaa paigast koos muusikutest sõpradega.

Osa saab sellest reaalajas Facebook LIVE’i vahendusel, ürituse leiab Facebooki lehelt SilverSeppMuusika. Hommikuüminad on järelvaadatavad. Liituda saab tasuta, muusikute algatust saab toetada aadressil fienta.com.