PM NÄDAL ⟩ Romaane otsekui küllusesarvest. Ira Lember – 95!

Oma kümnendal elukümnendil, alates 2016. aastast kuni tänaseni, on kunagi noorsooromaanidega tuntuks saanud Ira Lember (sünd 21. mail 1926) avaldanud viis romaani. Kokku on ta neid kirjutanud 27. Viljakuselt on see võrreldav Arvo Valtoni ja Mats Traadiga. Naiskirjanikest ei oskagi kvantiteedilt Lemberiga kedagi võrrelda, kui vahest Lemberiga peaaegu põlvkonnakaaslast Aino Pervikut (sünd 1932), kes on aga kirjutanud end eesti lastekirjanduse emaks, tunnustust pälvinud ka novellide ja jutustuste eest.