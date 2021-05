Curly Stringsi plaatide kohta pole ka kuigivõrd kriitikatekste ilmunud. Võib-olla on asi selles, et nad ongi olnud liiga rahvalikud, ka nostalgilised, liiga sihtotstarbelised ja ei allu sellisena justkui popkriitika keelele, mis on oma olemuselt modernismipärand: ootab uut, edasiminekut, ebamugavust, kunstilist autonoomiat ja nihet.