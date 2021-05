AJA AUK ⟩ Mitut elu elanud kaabuga mees

Ei ole päris kindel, kas üli­inimlikult stiilse Frank Sinatra taolisi staare enam tulebki. Selle üle võib ka mõtiskleda, kas Sinatra oli 20. sajandi parim poplaulja, aga teisalt, miks mitte, kes siis veel. Ta oli nii universaalne mees, et surematu pala «My Way» on tänaseni maailmas üks menukamaid matuselaule, «Love And Marriage» aga jällegi on üks põhilisi pulmalaule. Laia haardega Sinatral õnnestus end ühtlasi talletada filmikunsti kullafondi. Ajaproov kui kõige kindlam, halastamatum ja ühtlasi erapooletum kriitik on tõestanud, et tema looming ei aegu. Ei aegu muidugi ka teadmine, et Sinatral olid sidemed nii Valges Maja kui ka organiseeritud kuritegevusega.