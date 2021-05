PM NÄDAL ⟩ Juurdlust toimetab Tema Majesteet Elizabeth II

Briti kirjaniku S. J. Bennetti krimidebüüdis «Windsori sõlm» lahendab lossikülalise surmajuhtumit Tema Majesteet Elizabeth II. Lugu hakkab hargnema ühest meeleolukast õhtust, paar nädalat enne kuninganna 90. sünnipäeva, kui Windsori lossis toimub väike ööbimisega pidusöök. Õhtu säravaimaks täheks osutub noor vene pianist Brodski, kes lummab kohal viibinud daame nii klaverimängu kui ka tantsuoskusega, keerutades jalga isegi Elizabeth II endaga. Kuid hommikuks on noormees surnud, esmapilgul peetakse toimunut sidumismängude tagajärjel juhtunud õnnetuseks, kuid peagi selgub, et tegemist on pesuehtsa mõrvaga.