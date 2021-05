PM NÄDAL ⟩ Kindel laks. Postimehe kultuurisoovitused

USA režissööri Sam Levinsoni Netflixis linastuv kahe näitlejaga kammerlik «Malcolm & Marie» on film neile, kes tunnevad puudust kompaktsesse ja kõrgesteetilisse vormi pakendatud melodraamast, kus käiakse nagu maastikuorienteerumise kontrollpunktidena kord ­üles-, kord allamäge liikudes läbi mitmed romantilise paarisuhte universaalsed tulipunktid. «Malcolm & Marie» suurimateks voorusteks on kirjandusliku väärtusega stsenaarium ja psühholoogiline sügavusmõõde – kaks kvaliteeti, millest on filmikunst läbi oma ajaloo enamasti ohutust kaugusest mööda käinud.