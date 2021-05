PM NÄDAL ⟩ Soovitus: «Stereo», Tõnu Kilgase esimene filmiroll

«Stereo» on nii esimene (film Kilgase jaoks) kui viimane. Viimane selles mõttes, et sellest sai viimane Nõukogude Eesti riiulifilm. «Stereo» aluseks oli Riho Mesilase jutustus «Veterinaari esimene nädal» (Loomingu Raamatukogu 1976), aga enne filmivõtete lõppu kargas Mesilane Viinis viibides ära, st ei tulnud Nõukogude Liitu tagasi. Seega jäi film linastumata ja mõistagi ei märgita Mesilast ka tiitrites. «Stereo» jõudis avalikkuse ette alles 30 aasta eest, 1991. aasta sügisel.

Kilgase kangelane on värskelt EPA lõpetanud veterinaar Lembit Savikas, kes suunatakse tööle sovhoosi. Saabumisel vaatab külarahvas talle viltu. Savikas oma päevitunud musklis ülakeha, pikkade juuste, bellbottom-pükste ja kõrgekontsaliste saabastega näeb välja nagu noor hipi-Apollo. See on valguskiir külaühiskonnas ning majandi esimees (Lembit Anton) tähistab nähtust ühemõtteliselt põlastava määratlusega «vurle».