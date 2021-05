AJA AUK ⟩ Meie mees Saturnil

Sun Ra noorusajast pole kuigi palju infot, ehkki kui järele mõelda – keda see noorusaja info ikka nii väga huvitama peaks. Annaalid küll annavad teada, et tema maine keha sündis nime all Herman Poole Blount 1914. Birminghamis, Alabama osariigis. Aastal 1914 oli see veidram koht kui näiteks Saturn, on ta hiljem öelnud. Sun Ra väitis, et ta nägi 1937 UFOt, ja seda ajal, mil UFOsid veel eriti ei nähtud. Nii et selleski osas ajast ees. Siis viidi ta ühtlasi Saturnile, kus tast saigi see, kellena teda hiljem tunti.