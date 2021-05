NÄDALA PLAAT ⟩ Seda Greta Thunberg kuulaks

Hiljuti 63-aastaseks saanud Numanit ambitsioonide puudumises süüdistada ei saa. «Betrayed» on esitatud planeet Maa perspektiivist, kes pärast kliimakatastroofi pöördub allesjäänud inimkonna poole. Paberil kõlab see kõik kuidagi kummaliselt ja melodramaatiliselt, nõus, aga Numan on professionaal, ja mitte lihtsalt professionaal, vaid väga andekas professionaal ning tema võimuses on panna see kõlama veenvalt. Naljatuju nüüd küll kordagi ei teki ja see on ka natuke veider, kui pensionieelikust muusikut nimetatakse naiivseks, kuna talle läheb korda planeedi tulevik.