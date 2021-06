Eesti kunstiklassika kevadoksjonil langesid hinnarekordid

«Pallaslaste tööd on alati olnud hinnatud ning nende nii emotsionaalne kui ka rahaline väärtus ajaga ainult kasvab. Johannes Saali õpinguaastatest pärit natüürmordis on ühelt poolt tunda impressionistlikke mõjutusi, mis pärinevad ilmselt ühelt temalt õpetajalt Villem Ormissonilt. Teisalt võib siin tajuda talle omast rasket koloriiti ja laia pintslitõmmet. Johannes Saali, nagu paljusid teisi kunstnikke, on kimbutanud aeg-ajalt hinge- ja vaimumured, mis võisid jälje jätta ka tema loomingusse, kuid ometi on selle natüürmordi teatud raskepärasuses rahu, mitte rusuvus,» rääkis galerii Vernissage juhataja Kristiina Radevall.