Mida uut pakuvad suvekuudel Eesti teatrid?

Mõned neist jõuavad publikuni nende paari nädala jooksul, mis jääb teatrihooaja traditsioonilise lõpu ning suvehooaja/suvepuhkuse vahele, paljud jäävad ootama sügisel algavat uut hooaega. Järgnev ülevaade püüab anda pilti meie teatrivälja peamiste tegijate suvekuudel esietenduvatest uuslavastustest. Trupid on reastatud tähestiku järjekorras. Esitatud info ei pruugi olla täielik ning võib olukorrast tulenevalt muutuda.

Ühtlasi olgu meenutatud, et alates 31. maist lubatakse teatrietendusest osa võtma kuni 200 inimest ning korraldajatel tuleb arvestada kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega. Üritused peavad lõppema kell 22, kuid juhul, kui näiteks teatrietendus pole selleks kellaajaks läbi, tohib etendust erandina lõpetada mõistliku aja jooksul ka hiljem. Alates 14. juunist tohib sisetingimustes teatriüritustest osa võtta kuni 600 inimest. Arvestada tuleb 50-protsendilise täitumuse nõudega ühe ruumi kohta ja üritus peab lõppema hiljemalt kell 00.00. Samast kuupäevast on lubatud välitingimustes toimuvatest etendustest osa võtma kuni 1000 inimest, üritused peavad lõppema hiljemalt südaööl.

Ajateater toob 14. juulil Ohtu mõisa tallihoones välja Indrek Hargla näidendi «Nõid», mille on lavastanud Anne Velt.

Eesti Draamateater oma majas sel kevadel enam uuslavastusi välja ei too, küll aga esietendub 11. juunil Viinistu katlamajas teatri suvelavastusena Andrus Kivirähki «Talupojad tantsivad prillid ees», mille on lavastanud Hendrik Toompere. Alates 2002. aastast teatri repertuaaris püsinud Kivirähki legendaarne «Eesti matus» (lavastaja Priit Pedajas) kolib viimaseks kaheksaks etendusteks (30.06–9.07) A. H. Tammsaare muuseumi Vargamäel. Lisaks «Eesti matusele» liigub selleks suveks teatrimajast välja, täpsemalt Viinistu kabelisse, Anat Govi «Oh jumal», mille on lavastanud Mehis Pihla. Teatri kevadeks väljakuulutatud esietendustest jäi toimumata Brian Frieli «Igatsuse rapsoodia» (lavastaja Priit Pedajas).