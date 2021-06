AK ⟩ Miks ta seda teeb?

Meeldiva üllatusena selgus peagi, et nii lihtne ja pinnapealne see lugu ikkagi ei ole ning paroodiast on asi siiski väga kaugel. Romaani teises osas hakkab lugejatele lahti rulluma vägivaldse sarimõrvari tegevus, kellest teda jahtiv Verhoeven on kogu aeg mitu sammu maas. Kui komissar tagaotsitava lõpuks üles leiab ning tema tegeliku isiku teada saab, on viimane juba surnud ning komissarist kõrgemal seisvad ametnikud ei ole asjade sellise käiguga mitte sugugi rahul.