AK ⟩ Peeter Sauter – helesinise unistuse mees

Mäletan seda küll: tänu Peeter Sauterile hakkasid kõik ühtäkki rääkima indigost ja teksadest. See on vist esimene kord ajaloos, kui kirjanik lõi ise moevärvi. «Indigo» väidab ka seda, et pole midagi sellest, kui teksad otstest narmendavad. Need narmendavad seepärast, et minajutustaja käib alkoholipoe Ararat kuldsetel nõlvadel. «Indigo» tegi Peeter Sauteri unistuse helesiniseks ja seal on vaba ja mõttejulge episood sellest, kuis autor vaatleb mingit plaati veidra pealdisega «haiguste ravi kontrollitud». Ta näeb, et selle krohvilataka teisel küljel ei ole midagi ja mingit ravi ei pakutagi. Küll on aga kõik imehästi kontrollitud.