NÄDALA PLAAT ⟩ Eluajal valmis lauldud hauasammas

Albumi avalugu, stiilne ja jõuline «That’s My Dog» on parimas vana kooli Idaranniku stiilis. Bono võib muidugi välja ilmuda kus iganes, DMXi albumil oli ta siiski pisut ootamatu, kuid mahlakas ja korraliku hitipotentsiaaliga «Skyskrapers» on üks albumi kõrghetki. Samasse kategooriasse kuulub samuti olemuselt mahe, kuid sisult äkiline «Hold Me Down», kus Alicia Keysi sulnis vokaal ja DMXi rämeräpp moodustavad taas esmapilgul ebasobiva, kuid tegelikkuses väga üllatavalt töötava kontrastidel põhineva kombinatsiooni.