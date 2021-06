Mõned lood on tõepoolest sellised, et nad oleksid nagu alati olnud. Et neid polegi teinud inimene, vaid nad on mingi üldisem nähtus või printsiip, nagu liivaluited, kanaliha, unenäod, kategooriline imperatiiv, planeet Saturn jne. Rolling Stonesi «(I Can’t Get No) Satisfaction» on üks selline üldisem nähtus või printsiip. Igaüks teab seda, see on vajutanud sügava reljeefi meie kõigi ala- või ületeadvusse.