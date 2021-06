PM Nädal ⟩ Miks suveteater nii kallis peab olema?

Suveteatris võib olla väga palav või nii külm, et pealtvaatajate hambaplagin segab teksti kuulmist.

Juhtub ka nii, et Jeesuse ristilöömisstseeni keskel langeb taevast kirsisuuruseid raheteri. Elekter kaob, orkester vaikib ja ristile unustatud niudevöös Jeesuse osatäitja on ainus, keda keegi enam vaadata ei malda, kõik jooksevad varju. Näib, nagu oleks taevas avanud luugid, et öelda: «See polnud üldsegi nii!»