INTERVJUU ⟩ Eesti muusikaäri nähtamatu jõud

Õhtul on selle ühe päeva pidupäev. Eesti muusikaettevõtluse auhindu (EMEA) viimased kuus aastat jaganud Eesti Fonogrammitootjate Ühing, tänavu on järje üle võtnud Music Estonia. Music Estonial on ka fookuspäeva korraldamisel käsi sees. Selle juhi Ave Tölptiga rääkisime tavainimesele vähem ja rohkem hoomatavatel teemadel, nagu rikkus, digiteerimine, loomemajandus, muusikaeksport jne.