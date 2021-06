Eesti muusikaski kohtab hundi-tüvelisi kooslusi omajagu. Räppar Hunt, rokikallakuga Must Hunt ja ega Metsatöllgi muud tähenda kui hunti. Hundist, selle südamest ja muudest siseorganitest on ka lauldud palju ning küllap lauldakse edaspidigi. Spotifystki leiab kaks identse võsavilleminimega eesti artisti. Üks Hunt tegeleb slaavipärase rahvaliku tantsumuusikaga, tema on üksik Hunt ja vabal ajal kannab nime Andrus Muld. Teine Hunt koosneb kahest naisterahvast, kirjutab oma nime pigem kujul HUNT ning on endale valinud nõudlikuma ja eklektilisema stiili.