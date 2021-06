AJA AUK ⟩ Liiga noorelt surnud futurist

Ta oli selleks ajaks teinud kolm plaati. Debüütplaat «Age Ain’t Nothing But A Number» (1994) ilmus, kui Aaliyah oli 15, ja selle produtseeris vana pervert R. Kelly. R. Kelly pani oma perverdiambitsioonid ka Aaliyah’ peal maksma ja nad abiellusid samal aastal kui ilmus plaat. Abiellumiseks tuli Aaliyah 18-aastaseks valetada. Aaliyah’ vanemad said varsti aga teole jaole ja illegaalne abielu tühistati. Plaat ise on korralik. Mitte muidugi selline klassika nagu tema järgmised, aga omaaegset new jack swing–nätakat annab tublisti. Talenti ei tule luubiga taga otsida.