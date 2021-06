PM Nädal ⟩ Kultuurisoovitused: kindel laks

Matroon tallab kõik mured

Enne kui bluusimutt Bellinghauseniga Arktikasse põrutab, tasub lustipeo ja elava muusika austajatel Kaisa Ling Thing oma silmaga üle vaadata. Ansambli uut plaati «Läänemure lained» kolleeg juba siin rubriigis soovitas, kuid madame Ling taaselustab ka kontserdi kui etenduskunsti ja on seega üks tõeline kontsertmeister, emotsioonide dirigent. Ta teeb seda õigel ajal, peale päevatööd, parajalt joviaalselt, vulgaarselt, erootiliselt, kergelt süüdimatult. Kui hästi läheb, võib õhtu kujuneda isegi prassinguks ning ühtäkki tekib avastus, et kõiksugu lääne muresid – stressi, ületöötamist, kultuurisõda jne – on kohe poole kergem kanda.