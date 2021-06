PM NÄDAL ⟩ Eesti kassett 50 – Võimalusi emarinna heliliseks taastootmiseks

Kes siis ei mäletaks kassette: Vene kassett see viletsam ja välismaine parem. Vene kassett hakkas vilisema, lääne oma ei hakanud. Kuid kui juhtus ka justkui kuulma, et lääne kassettki vilinat tekitab, isegi kui see oli fantoomvilin, siis tõmbus süda loomulikult kokku. Aga enamasti oli see ikka valehäire.