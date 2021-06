Suurepärane näitlejanna Trine Dyrholm nimiosas filmis «Erna on sõjas». FOTO: Filmikaader

Ta on sõja jaoks liiga loll. Nii sõnab Erna tagasihoidliku maamaja lävel kohalikule konstaablile. On Esimese maailmasõja lõpukünnis ning sakslased on mobilisatsioonikõlblikeks tunnistanud ka Lõuna-Jüütimaal elavad taanlased.