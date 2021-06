Kus viibisite teie, kui seda kuulsite?

Raamatu autor toob siiski paralleeli lähema minevikuga, sest kindlasti on inimesi, kellele täpselt sama suure tähendusega on Walesi printsessi Diana surm. Nii Kennedy, Lennoni kui ka Diana surma ümber vohab vandenõuteooriaid. Nii peetakse Chapmani sageli ajupestud palgamõrvariks, ehkki tegemist oli kuulsust otsiva 25-aastase noormehega. Chapmanist on sedavõrd palju kirjutatud, et Lesley-Ann Jones ei pea oma raamatus «Kes tappis John Lennoni? Suurima rokkstaari elud, armastused ja surmad» vajalikuks temal põhjalikult peatuda. Autori sõnutsi luusis töntsi näoga ja kummalise pilguga nooruk korduvalt Lennoni kodutänaval. Jonesi arvates teadis Yoko Ono seda noormeest välimuse järgi, eeldades, et too palub hilisel tunnil Lennoni äsja ilmunud plaadile «Double Fantasy» autogrammi, müümaks järgnevalt see LP suure kasuga edasi.