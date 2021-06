Enne, kui inimene tähtede juurde läheb, peaks ta õppima Maa peal elama?

Ulmekirjanduse klassiku Clifford D. Simaki (1904–1988) looming on tilkunud eesti keelde visalt, aga suhteliselt järjekindlalt: alates 1970. aastatest on midagi uut tõlgitud igal kümnendil. Tänavu – täpselt 70 aastat peale esmailmumist – jõudis meie lugejateni tema romaan «Mängud ajas» (1951). Väärib märkimist, et tegu on kirjastuse Fantaasia «Orpheuse Raamatukogu» juubeliköitega, 50. raamatu ilmumine tähistab ühtlasi sarja 10. sünnipäeva.