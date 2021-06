AJA AUK ⟩ Manchesteri Hillar Kohv

Nimelt avaldas just sel päeval nüüdseks küll hingusele läinud briti muusikaleht New Musical Express Morrissey kirja, milles too muljetas Manchesteris Lesser Free Trade Hallis juba juuni alguses toimunud legendaarsest Sex Pistolsi kontserdist. Morrissey kirjutab, et kõigest 40-pealise publikuga üritusel polnud viga ja ehkki Sex Pistols küll eitab New Yorgi mõjusid, kõlavad nad siiski üsna newyorgilikult. On tore, et brittidelgi on nüüd bänd, mis oskab luua atmosfääri à la New York Dolls, aga kas pole selleks küll pisut hilja, küsib ta. Autor avaldab kirjas ka lootust, et Sex Pistols siiski läbi lööb ja usub, et «siis ei peaks nad esinema riietega, mis näevad välja, nagu oleks nendes ka magatud».