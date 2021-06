Nädala kultuurisoovitused ⟩ Kindel laks. Henri Zeigo valik

Nähtamatu päike

Bobby Sageri näitus «Invisible Sun» («Nähtamatu Päike») on lõunaeestlaste rõõmuks jõudnud ka Tartu Aparaaditehasesse. Kuid neil, kes plaanivad osa võtta ülikoolilinna uuest suvisest ettevõtmisest Autovabaduse puiestee, tasuks sedasama näitust vaadata kesklinna parki rajatud installatsioonidelt. Fotokunstniku sõnum paguluses ja sõjakoldes üles kasvanud lastest ning nende väsimatust elujõust jõuab sedasi paremini kohale. Seda just siis, kui kogeda kontrasti, mis vaatab vastu Eesti laste silmadest, kes lustivad sealsamas kõrval mänguväljakul ega oska hinnata ümbritseva elu haprust.

Je t’aime, Elina!

Suvi on uute muusikahittide aeg. Paljud artistid ühendavad loominguks jõud. Kes on väsinud energilisest tümpsumuusikast ja ihkavad kuulata midagi rahulikumat ja eksperimenteerivat, neil tasuks kuulata Elina Nechayeva uut singlit «What they say», mis on valminud koostöös elektropopartisti NOËPiga. Elina muusikalised otsingud vääriksid eraldi tähelepanu, kuid selle loo puhul köidab enim kakskeelne dialoog kahe artisti või, kui soovite, armastaja vahel, kes on sunnitud ületama kultuurilisi piire.