ÆØNS avaldas debüütalbumi «The Rotten Unknown»

«Album on ühel või teisel kujul töös olnud viimased 2–3 aastat, mille jooksul sai kirjutatud ligemale sada demo lugu. Kui lõpuks tundsime, et on aeg materjalist kokku panna üks siduv teos, valisime välja 13 parimat ning alustasime protsessiga, et nad korralikult sisse salvestada ja ära produtseerida,» tõdeb bändi kitarrist ning produtsent Jörg-Erik Hanikat.