Arvustus ⟩ Ühe mehe raev, teise vaev seda jälgida

Lavastaja Guy Ritchie paljulubavalt alanud karjäär on kulgenud üle kivide ja kändude. Tänaseks 52-aastane britt lõi aasta­tuhandevahetusel filmimaailma ukse pauguga lahti põnevuskomöödiatega «Hunnik pappi ja suitsev kaheraudne» ning «Teemandirööv», teenides ära tuntuse inglise Tarantinona.

Järgnesid sageli kõigi aegade halvimate filmide sekka loetav «Tõeline armastus» toonase abikaasa Madonnaga ja Hollywoodi hiigeleelarved. Aega suurstuudiote palgasõdurina on saatnud nii mõõdukad õnnestumised, nagu edukas, ent võrdlemisi isikupäratu «Sherlock Holmes», aga ka kolossaalne kõrbemine hingetu «Kuningas Arturiga». Disney all valminud «Aladin» kinnitas lõplikult, et ka miljardiline piletitulu ei varja lavastaja käekirja kadumist keset frantsiiside ja uusversioonide liinitööd.