Itaalia film «Pahad lood» õpetab kuidas mitte lapsi kasvatada

Oli kord üks Rooma äärelinn oma uusrikaste perekondadega. Kuumade suvepäevade varjus on siinseid elanikke painama hakanud äng. Kas töökoht on kindel? Kas perega on kõik hästi? Mida naabrid arvavad? Täiskasvanute meeleheide on peidetud võltsnaeratuste taha, omapäi jäetud lapsed seisavad silmitsi isade peene sadismi ja emade ükskõiksusega. Elu käib kui muinasjutumaailmas värviliste dekoratsioonide ja lõbusate sündmuste keskel, kuid eemalt piidleb kurjus. Sest kui juba vanemad on oma unistuste poole püüdlemisest loobunud, ei kavatse ka nende lapsed tegemist teha neid ees ootava tulevikuga. Šokeeriv kättemaksuplaan viib katastroofini, mis hävitab kõik nagu Vesuuvi purse.

Värvika tegelastegalerii seast kerkib esiplaanile vihane ja morn mees Bruno, kellel on tore naine ning nutikad ja koolis edukad lapsed. Ometi ei tee stabiilne pereelu ja majanduslik kindlustatus Brunot õnnelikuks. Teda kadestab äsja töö kaotanud sõber Pietro, kes püüab iga hinna eest naabrite silmis oma positsiooni säilitada. Sellal kui vanemad teevad probleemide varjamiseks head nägu, naudivad lapsed muretult suverõõme – käivad ujumas, mängivad ja ehitavad... pomme.

Kui film puudutab tõsiseid teemasid, ei karda režissöörid vaadata neid läbi huumoriprisma. «Me kasvasime väga imelikus perekonnas. Kui olime väikesed, said meie onud surma. Kuna pere pidi üle elama igasugu tragöödiaid, oli ellujäämiseks hädavajalik huumor, mis vahel oli süsimust, ja see on meiega jäänud tänaseni. Kes seda mõistavad, naeravad kaasa, kuid selline huumor pole kindlasti kõigi jaoks,» räägib Fabio D'Innocenzo oma perekonnast.

Filmi pealkiri «Pahad lood» ei viita printsesside ja heade haldjatega värvilistele Disney muinaslugudele, vaid on režissööride sõnul pigem vendade Grimmide lugude sarnaselt sünged. «Õnnelikud lõpud on rohkem vanematele vajalikud, kes tahavad, et nende lastel läheks hästi,» kommenteerib D'Innocenzo.

Vennad D'Innocenzod pole filmimaastikul algajad. Nende täispikk debüüt «Poisid nutavad» (2018) pälvis kriitikutelt kiitust eriti stsenaariumi pärast. Nad on aidanud stsenaariume kirjutada ka teistele autoritele, tuntuimaks koostööks on Matteo Garrone «Dogman», mis ka Eesti kinodes linastus. «Pahad lood» esilinastus mullu Berliini Filmifestivalil, kus see pälvis parima stsenaariumi Hõbekaru.