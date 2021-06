Keithy Kuuspuu on etenduskunstnik, kes on omandanud ­bakalaureusekraadi Tallinna ­Ülikoolis tantsukunsti erialal. Praegu töötab ta Tallinna Ülikooli ­Balti ­filmi, meedia ja kunstide instituudis projektijuhina ning sügisel loodab alustada õpinguid Eesti Kunstiakadeemias. Sõltumatu Tantsu Laval esietendunud lavastus «Läbi kukkumine» on ­Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Jüri Naela kureeritud magistriõppe lõpulavastus.

Magistriprogramm on üles ehitatud ingliskeelsena, kuna enamik õppejõude on kuulsad külalised Euroopast. Sellest keskkonnast tingituna on ­lavastusel ka kaks pealkirja. ­Eestikeelne on «Läbi kukkumine», mis ­paneb lootma põnevat ebaõnnestumist, mille käigus kukutakse ­millestki läbi.