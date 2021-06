Kultuurisoovitused. Kindel laks

Kurva koomiku monoloogid

Koomikuna oma satiiriliselt ja vildakalt naljakate laulukeste, rekvisiidikomöödia ja vaatleva huumori poolest tuntud Bo Burnham on kodustes tingimustes valmis saanud omamoodi koduvideoga. «Inside» sisaldab Burnhami igapäevase elu klaustrofoobilist jäädvustust, mis on lindistatud täielikult pandeemiatingimustes ning nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt lõksus olles. Oma satiirilise ja ennast tauniva huumori kaudu kujutab Burnham oma üha halvenevat vaimset tervist ning emotsionaalset allakäiku. See pole naljakas, pole mõeldudki olema, kuid see on omamoodi südantsoojendav just oma isiklikkuse tõttu.