AJA AUK ⟩ Avameelne, aga mitte piinlik

Ükspäev juhtusin istuma võõras autos ja kuulama seal võõrast lugu. Lugu oli õigupoolest tuttav – Joni Mitchelli «Big Yellow Taxi» –, aga oli saanud endale «uue kuue», keegi tänapäevane keskealine pop-folk-meeshääl seda esitas. Küll on võigas esitus, mõtlesin. Millegipärast sugenes mus küll aimdus, et raadiojaamas, mis seda mängis, on see esitus ilmselt teretulnum veelgi kui Mitchelli originaal. Ei sunni kuigivõrd tähelepanu pöörama. Või kui, siis ainult minu tähelepanu, kes ma satun juhuslikult kuulama ja lisaks leian, et esitusega on midagi valesti.