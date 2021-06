PM NÄDAL ⟩ Nädala teater. «Põrgupõhja uus Wanapagan»: Ma uuena tõusin tulest…

Vanapagan on juba mitmendat-setmendat vooru taevaukse taga, sest ta tahaks teada, on ta inimesena maa peal elades õndsaks saanud või mitte. See on epiloogi avalause, ehkki taevase raami jättis kirjanik oma viimsest romaanist välja. Vanapagana õndsakssaamise kohta puudub Peetrusel ja Tammsaarel ühene vastus. Ju meile antakse teada, kui inimkond tagasi võetakse. Ehk jõuame enne oma «südamed ja neerud läbi katsuda».