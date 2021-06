PM NÄDAL ⟩ Nädala film. Äärelinnaaedades võrsuvad grotesksed elukad

Nägin seda esimest korda poolteist aastat tagasi Berlini filmifestivalil, kus film võitis ka parima stsenaariumi Hõbekaru. Veebruarikuises Berlinis on temperatuur +/– null, enamasti sajab viletsat vihma. Nii et kui filmi mõnele tegelasele kaasa elasin ja teiste vastu jälestust tundsin, mõtlesin, et neil pole ju häda midagi: kogu see tegevus toimub vähemalt mõnusas Itaalia suves, kus saab oma ilgusi rääkida sumedal õhtul aias midagi head süües.

Taas vaatasin filmi jaanipäevanädalal, väljas 35 kraadi kuuma, ja sain aru, et see ongi minu igatsetud Itaalia suvi tegelikkuses, ning filmi pained said hoopis uue ja märgatavalt tõepärasema varjundi. Seega on just praegu õige aeg «Pahasid lugusid» soovitada, loodus ise mängib kaasa.