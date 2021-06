Armastuse-näituse kuraator: «Mind huvitavad praegu levivad võõrandumise vormid»

Tellijale

​Teie näituse pealkiri on «Tänapäeva armastus (ehk Armastus külma intiimsuse ajastul)». Kuidas erineb tänapäeva armastus varasemast?

Pealkirja mõlemad osad on omavahel seotud – see näitus ei käsitle armastust laiemalt, vaid vaatleb, kuidas on armastus, lähi- ja ühiskondlikud suhted interneti, sotsiaalmeedia ja tehnoloogia tulemusel jätkuvas muutumises. See alapealkiri on viide sotsioloogi Eva Illouzi raamatule «Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism» («Külmad intiimsused: emotsionaalse kapitalismi loomine»).

Sellised asjad nagu internet, sotsiaalmeedia, masinintellekt ja muud tehnoloogilised nähtused muudavad meie igapäevareaalsust ja eraelu üsna dramaatiliselt. Minu lootus on, et see näitus julgustab meid kõiki vaatama natuke kriitilisemalt, kuidas me neid asju kasutame.

Miks?

Ma ei taha anda hinnanguid: internet ja sotsiaalmeedia ei ole head ega halvad, nad on lihtsalt neutraalne aparatuur. Aga see, kuidas neid kasutatakse või rakendatakse – nii nende omanike kui ka meie endi poolt –, on see, mis muudab nad teinekord üsna problemaatilisteks tööriistadeks.

Minu jaoks on põhimure nende puhul see, et need asjad sisenesid meie igapäevaellu ja normaliseerusid seal erakordselt kiiresti – tegelikult nii kiiresti, et meil pole olnud aega mõista, mida nende kasutus endaga kaasa tõi. Ja mida tõi endaga kaasa see, kui me oma isikliku informatsiooni tehnoloogiahiidudele ära andsime...