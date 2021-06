USA koomiku uus komöödialavastus «Eesti räppariks saamine» etendub klubis Heldeke

Rachman Blake on üles kasvanud New Jerseys USAs. Euroopasse kolis ta 2016. aastal ja sellest ajast saati on Blake lahutanud eurooplaste meelt. «Becoming an Estonian Rapper» ehk «Eesti räppariks saamine» – sellist nime kannab Tallinnas etenduv komöödialavastus. Blake on põiminud oma etteastesse eestikeelseid fraase, siinsete inimeste eripärasid ja kohtingukultuuri. Varasemalt teavad paljud Blake'i tema šõu «Story Party Tallinn | True Dating Stories» tõttu.

«Olin just olnud Euroopas tuuril, kui äkitselt läks maailm koroona pärast lukku ja ma jäin Eestisse lõksu. Alguses see masendas mind väga, aga siis leidsin endale kaaslase, kes viis mind Eestit avastama. Reisisime Viljandisse, Saaremaale, Pärnu, Tartu, Narva, avastasime Eestimaa loodust ja see hämmastas mind. Eesti on väga kaunis paik ja mulle meeldib ka eesti keel, mis pakub nii palju põnevaid metafoore ning võrdlusi. Ütleme nii, et see on ka väga hea keel nö dirty talk'iks. Kas pole geniaalne võrdlus: Sa oled märjem kui kevadine raba. Nii ma kirjutasingi siin olles mõned eestikeelsed räpilood, mille kaudu ise ka keelt paremini õppida,» räägib Blake, miks ta hetkel naudib Eestis koomikuna tegutsemist.