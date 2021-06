Lahkunud on maalikunstnik Heldur Viires

Vabanedes suundus Heldur Viires õppima Eesti riiklikusse kunstiinstituuti, mille lõpetas 1959. aastal. Heldur Viires töötas illustraatori ja raamatugraafikuna ja on illustreerinud suurel hulgal teaduslikke väljaandeid ning ilukirjandust. Kui asutati kirjastus Valgus, sai Heldur Viiresest nende peamine teaduslike illustratsioonide looja. Vabakunstnikuna jäi ta truuks prantsuse koloriidikesksele maalitraditsioonile, maalis portreid ja maastikke, tema loomingus on tähtsal kohal ka monotüüpia.

Näitustel alustas Heldur Viires esinemist 1959. aastal. Tema esimene isikunäitus oli 1971. aastal Göteborgis, järgnesid 1978. aastal Stockholmis, 1981. aasta lõpus ja 1982. aasta alguses Tartu kunstimuuseumis, 1988. aastal Adamson-Ericu muuseumis, 1994. aastal Küü galeriis ja Mikkeli galeriis (koos Kaja Kärneriga). 1998. aastal oli Mikkeli galeriis ja 2007. aastal Tartu Kunstimajas väljas valik Heldur Viirese monotüüpiaid. 1989. aastast on Heldur Viires õpetanud Konrad Mägi ateljees maalimist.

Heldur Viires on Eesti Kunstnike Liidu liige olnud alates 1964. aastast. Heldur Viires on üks kunstiühing Pallas taaskäivitajatest 1988. aastast ning 2009. aastast ühingu auliige. 2019. aastal tunnustas Tartu linn Heldur Viirese elutööd, andes talle Tartu aukodaniku tiitli ja Tartu Suurtähe. Heldur Viiresele on omistatud ka Valgetähe V klassi teenetemärk.