Ivar Vendelin juhib Eesti suurimat meelelahutusettevõtete kontserni Apollo Grupp, mis koondab raamatukauplusi, kobarkinosid, spordibaare ja restorane. Kui Vendelin oma reisidel näeb, et kusagil maailma nurgas toimub midagi huvitavat, tirib ta idee Eestisse ja proovib, kuidas see siin toimib. Paljud ta edukad ärid on tõuke saanud kellegi sõnadest: «Ivar, sa oled loll, see asi ei hakka tööle!»

Apollo Grupi kaasomanik, juht ja varat poolet 52. inimene Eestis Ivar Vendelin käis noore poisina Ameerikas korvpalli mängimas ja nägi sealseid kobarkinosid, samal ajal kui meil olid kinod ühe saaliga. See hakkas meeldima. Singapuris nägi Aasia restorane ja tekkis tunne, et sellised võiksid ka meil olla. Väga suure osa oma otsustest teebki mees selle pealt, mis meeldib talle endale ja ta lastele. O’Learyse spordibaarid on Eestis tänu sellele, et Stockholmis mindi jalgpalli vaatama ja nähti, kui ägedalt rahvas seal kaasa elas. Edasine, nagu öeldakse, on ajalugu. Aga kõik algas siiski armastusest filmide vastu.