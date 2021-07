AK ⟩ Reisijuht põrgusse koos vanapaganate välimäärajaga

Ei tulegi nagu meelde, et oleksin kunagi alustanud intervjuud niisuguse küsimusega, aga... Marju Kõivupuu, millal te esimest korda põrgus käisite ja millised elamused endaga sealt kaasa tõite?

Teadlikult millalgi seitsme-kaheksa-aastasena ehk siis 1960ndate lõpus käisin Helme ja Koorküla koobastes. Mul on isegi alles mingid udused fotod sellest käigust. Olen aga Helme koobastes palju-palju kordi ka hiljem käinud ja päris esimesed muljed on mattunud nende hilisemate käikude alla.

Läti vanatädi juures keldrisse minek oli palju õudsem. See oli korralik kiviesikuga ehitis, trepp viis sügavale alla. Vähemalt lapsele tundus nii, et ikka väga-väga sügavale, kus oli pime ja külm, kus olid kordumatud maakeldri lõhnad ja selline põnevusega segatud hirm, et järsku keegi paneb väljast selle õudraske ukse kinni ning ma ei pääse niipea välja ja mind leitakse alles siis, kui ma olen külmast juba täitsa kange.