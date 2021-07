Padise kloostrist saab Eesti Kontserdi uus suvine kontserdipaik

Põhja-Euroopa ainus tervikuna säilinud tsistertslaste klooster Padisel on pärast põhjalikku restaureerimist veel avastamata põnev kontserdipaik. Et tutvustada paiga võlu ka kaugematele muusikasõpradele, liitsid Eesti Kontsert, Padise klooster ja mõis oma jõud – eeloleval nädalavahetusel täitub Padise kauni ja eriilmelise muusikaga ning peetakse muhedat laata.

Festival algab 9. juulil kell 19 Iisraeli ühe väljapaistvama barokkorkestri Barrocade kontserdiga, solist on metsosopran Maya Amir ning dirigeerib Andres Mustonen. Orkester on esinenud koduriigi kõikides olulisemates kontserdisaalides ning andnud kontserte Horvaatias, USA-s ja Inglismaal. Ansambli liikmed on õppinud Euroopa parimates muusikaõppeasutustes, ning olles spetsialiseerunud just varajase muusika esitamisele, mängivad nad ajalooliste instrumentide täpsetel koopiapillidel.