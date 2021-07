Nädala suvekultuur ⟩ Seks, vägivald ja sigaretid

Staarid suitsuvines

20. sajandi keskpaiku polnud sigaret kinokangelase hambus mitte tähelepanuväärne erand, vaid pigem norm. Seda ühiskondlike käitumismustrite peegeldusena – terviseteadlikkus oli väiksem ja suitsetas suurem osa elanikkonnast – kui ka vormilise lahendusena. Sigareti läitmisega on antud filmides edasi infot nii tegelaste kui ka nendevaheliste suhete kohta – stoilisust või vastupidi stressiseisundit, võimuvahekordi, seksuaalset pinget ja paljut muud. Suitsu abil on antud mõista, et kangelane on tõeliselt mehine, kui ka seda, et pahalane on tõeliselt kuri.