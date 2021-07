Pärnu muusikafestivalil mängib 15. juulil Paavo Järvi ja Eesti Festivaliorkestriga absoluutne maailma tipp Joshua Bell. New Yorgis elava viiulimängija karjäär on olnud põnev ja värvikas. Tema imeilus särav toon on kindlasti paljudele tuttav François Girardi 1998. aastal valminud filmist «Punane viiul» või on mõni kuulnud Washington Posti 2007. aasta sotsiaalsest eksperimendist, kus Joshua Bell mängis metroojaamas Bachi. Olgu etteruttavalt öeldud, et just seda viimast ta nii meeleldi ei meenuta.